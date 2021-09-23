تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل (الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.Tansik.Egypt.gov.eg في الفترة من يوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 27/9/2021. الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة: الحد الأدني للتقدم لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%. مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات: يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة. ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة. ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة. أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني : معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة. الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت. وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات. مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق والنجاح،،، وزير التعليم العالي والبحث العلمي (أ.د/خالد عبدالغفار)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم العالي تعلن مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة الدور... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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