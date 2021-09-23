«مصدر إضاءة حياتي»..محمد حلاوة يغازل زوجته ريهام حجاج بيوم ميلادها

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حرص رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة على تهنأة زوجته الفنانة المتألقة ريهام حجاج بعيد ميلادها من خلال مغازلتها ببعض الكلامات الرومانسية التي تبرز أهميتها في حياته وحياة العائلة.

دوت الخليج يرصد رسالة حلاوة لريهام حجاج في يوم ميلادها

محمد حلاوة يحتفل بعيد ميلاد ريهام حجاج

شارك حلاوة إحتفاله بزوجته ريهام حجاج مع الجمهور، اذ نشر صورة لها بمفردها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “عيد ميلاد سعيد لحب حياتي لمن يضيء حياتي وحياتنا العائلية عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبي”.

تحتفل ريهام حجاج غدا بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 23 سبتمبر، وشاركت فى أول عمل لها بفيلم (سفاري) عام 2010 ، وبعده قدمت أدوارا متفاوتة فى مسلسلات "سجن النسا"، "رقم مجهول"، "بنات سوبر مان"، "السيدة الأولى"، و"شربات لوز".

ريهام حجاج تتألق في دراما رمضان 2021

وقدمت ريهام حجاج فى شهر رمضان الماضى مسلسل "وكل ما نفترق" وشارك فى بطولته أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج طارق الجناينى، وتم عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسيرة ريهام حجاج الفنية

بدأت ريهام حجاج مشوارها الفني منذ حوالي 10 سنوات، بدأت بالمشاركة في فيلم سفاري الذي كان من بطولة مجموعة من الشباب من بينهم رامز أمير وعمر مصطفى متولي.

وانتقلت ريهام حجاج ، للعمل في الدراما واشتركت في العديد من المسلسلات منها أزمة سكر، ولكن بدايتها الحقيقية كانت بالمشاركة في مسلسل شربات لوز مع يسرا والفنان الراحل سمير غانم.، وشاركت أيضا في بطولة الجزء الأول والثاني من مسلسل "هبة رجل الغراب" حتى تحولت مسيرتها تماما بمشاركتها في مسلسل سجن النسا عام 2014 الذي كان شهادة ميلاد للعديد من النجمات.

حصلت ريهام حجاج على فرصتها في تصدر بوسترات أعمالها بداية من مسلسل كارمن عام 2019، ثم لما كنا صغيرين، وأخيرا مسلسل وكل ما نفترق الذي قدمته خلال الموسم الرمضاني الماضي.