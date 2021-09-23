بعد تعرضها للإغماء على المسرح..تفاصيل الحالة الصحية لماجدة الرمي

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تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لأزمة صحية مفجأة جعلتها تفقد توازنها سقوطا على مسرح الغناء أثناء إحيائها حفل مساء أمس الأربعاء ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون، تحت شعار «جرش مزينة بالفرح» في الأردن.

دوت الخليج يرصد التفاصيل الكاملة للحالة الصحية لماجدة الرومي

لحظة سقوط ماجدة الرومي على مسرح مهرجان جرش

سقطت ماجدة الرومي على خشبة المسرح أنثاء تأديتها إحدى أغنياتها بتألق تام وذلك وسط حالة ذهول الجمهور الذي تجاوز الآلاف في حفل افتتاح الدورة 35 لمهرجان «جرش» للثقافة والفنون، اذ اختل توازنها نتيجية انخفاض ضغط الدم الأمر الذي انتفض له قلوب الجمهور لدقائق.

ماجدة الرومي تستكمل حفلها رغم تعرضها لأزمة صحية

وكشفت مذيعة الحفل أن ماجدة الرومي تعرضت لهبوط حاد في الضغط، والسكر وهو ما أدخلها في حالة من عدم التوازن لدقائق، وبعد دقائق لم تكن قليلة استطاعت أن تعود لحالتها الطبيعية فيوسط ترحيب حار من الحضور بعودة المطربة ماجدة الرومي لإحياء الحفل من جديد، والاطمئنان على حالتها الصحية.

أول تعليق لماجدة الرومي بعد تعرضها للإغماء

وحرصت الرومي على توجيه رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، لطمأنتهم عليها عقب تعرضها للإغماء خلال حفل جرش، اذ نشرت مجموعة صور من داخل الحفل وعلقت عليها :"شكرا جرش شكرا الأردن على كل هالمحبّة".

وأحيت الفنّانة اللبنانية ماجدة الرومي أولى حفلات المهرجان في الاردن، على المدرج الجنوبي الأثري، وشاركت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك فيديوهات بث مباشر من الحفل، ولحظات قبل انطلاقه.

معلومات حول مهرجان جرش

مهرجان جرش يُقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن، وتأسس عام 1981، ويقدم المهرجان عروض فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فِرق محليّة وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غِنائية لمغنيين عرب وعالميين، ويقدم المهرجان مبيعات للمصنوعات اليدوية التقليدية.