/651576/هيدفعوا-تمنه-بعد-20-سنة-أبو-الغيط-أثيوبيا-وضعت-حجر-الأساس-للسد-في-2011-وإسرائيل-استغلت-الفرصة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد النهضة في 6 أبريل 2011، متابعا: لا أطلق على السد الأثيوبي لقب سد النهضة، لأني أراه سد خراب لدولتين عربيتين.

وأضاف أبو الغيط في حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة " أم بي سي مصر"، أن السادس من أبريل عام 2011 كان بمثابة شهر عسل وفرحه لإسرائيل، ولكن هيدفعو ثمنه ولو بعد 20 عام من الآن ".

وأكمل أبو الغيط أن إيران وجدت أن سد النهضة فرصة رائعة للعودة مرة أخرى، لافتا إلى أن الوضع المأساوي الذي مر به العرب الفترة الماضية أتاح لإيران وتركيا وإثيوبيا وإسرائيل للتدخل في شئون العرب .

وأشار إلفى ان الجامعة العربية رفضت الموقف التركي، موضحا انه بعد انتقادهم كانو يردوا بانهم يعبرو عن موقفهم، ولكن قبل ذلك منذ ما يقرب من عامين كانو يطلقون على المنظمة بأنها “ منظمة عفنة”.