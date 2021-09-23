/651578/تعرف-علي-تشكيل-برشلونة-المتوقع-لمباراة-قادش-اليوم

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً اليوم علي نظيرة نادي قادش ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني “الليجا”، وسط أجواء متوترة يمر بها الفريق الكتالوني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة علي أرضية ملعب"رامون دي كارانزا".محقل نادي قادش في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة

"رامون دي كارانزا".

ويحتل فريق برشلونة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 8 نقاط.

بينما يتواجد نادي قادش في المركز15برصيد 5 نقاط فقط.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش

تذاع المباراة عبر قناتي beIN sports 1 HD Premium، وbeIN sports HD1.

تشكيل برشلونة المتوقع

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق برشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: مينجويزا، أراخو، بيكيه، ديست.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: كوتينيو، ممفيس ديباي، لوك دي يونج.

نتيجة برشلونة أمام غرناطة

تقدم دومينغوس دوراتي لفريق غرناطة مع مطلع الدقيقة الثانية، بينما أحرز رونالد آروخو هدف التعادل لأًحاب الأرض في الدقيقة 90.

بهذا التعادل يصل برشلونة للنقطة رقم 8 ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويصل للمركزالسابع، بعد نهاية الجولة الخامسة، فيما وصل فريق غرناطة للنقطة الثالثة ويتواجد في المركز الـ 17 للدوري الإسباني.

قدم فريق برشلونة أداء متوسط خلال أحداث المباراة ولم يظهر لاعبو الفريق بالشكل المطلوب، وفاجئ غرناطة أصحاب الأرض وتمكنوا من الحصول على نقطة مستحقة.

ويرجع آخر تعادل بين برشلونة وغرناطة لعام 1974 على ملعب كامب نو.

ويتصدر ريال مدريد ججدول المسابقة برصيد 13 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ولديه 11 نقطة، ثم فالنسيا برصيد 10 نقاط ويتقاسم معه النقاط ريال سوسيداد.

قائمة برشلونة

وشهدت قائمة برشلونة ضد غرناطة علي غياب جوردي ألبا وبيدري، بعد تعرضهما للإصابة في مباراة بايرن ميونخ بالجولة الأولي لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة ضد غرناطة 21 لاعباً هم:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، رونالد أروخو، كليمونت لينجليت، صامويل أومتيتي، أوسكار مينيجزا، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويج، فرينكي دي يونج، جافي، سيرجي روبيرتو.

الهجوم: ممفيس ديباي، يوسف ديمير، فيليب كوتينيو، لوك دي يونج.