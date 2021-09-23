«اكتشفت انه مينفعش أكون غير ليها»..زوج رنا سماحة يحسم الجدل حول انفصالهما

/651579/اكتشفت-انه-مينفعش-أكون-غير-ليهازوج-رنا-سماحة-يحسم-الجدل-حول-انفصالهما

حسم الملحن سامر أبو طالب الجدل حول انفصاله عن زوجته المطربة رنا سماحة بعدما أثارا حيرة الجمهور في الأيام الماضية حول مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بعد تصريحاتهما المتناقدة وإلغا متابعة كلا منهما الأخر.

دوت الخليج يرصد حقيقة انفصال رنا سماحة عن زوجها سامر أبو طالب

رسالة سامر أبو طالب لرنا سماحة بعد أنباء انفصالهما

شارك أبو طالب الجمهور، بفيديو جمعه بزوجته الفنانة رنا سماحة، أعلنا من خلاله عودتهما لبعضهما وعلق عليه بكلمات رومانسية وجهها إلى زوجته مشر إلى انه اكتشف أن حياته لن تصلح بدونها، فكتب: “أولا الحمدلله، ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول لأم مالك مراتي وحبيبتي وأم ابني، اللي اكتشفت في الفترة اللي فاتت دي إني مقدرش أعيش من غيرها، ولا حتى بكون مبسوط في أي حاجة حتى أبسط الأشياء، هي لازم تكون فيها معايا، بحبها أوي بجد يمكن كنت أوقات بعند، بس اكتشفت إني فعلا مينفعش أكون غير ليها”.

وتابع أبو طالب: “هي متنفعش تكون غير ليا، آسف لو زعلتك في أي حاجة، وربنا يباركلي فيكي ويحفظنا من كل شر، ويبعد عننا الحسد والحقد، واللي كارهين يشوفونا مرتاحين وهاديين، والحمدلله دائما وأبدا”.

سامر أبو طالب يتعهد لابنه بعدم مفارقته

وججه أبو طالب رسالته لمولوده القادم، قال فيها: “نيجى بقى ل ( برنس قلبى ) ابنى و قرة عينى حبيبى و صاحبى و اخويا اللى لسه ماشوفتوش ( مالك ) مش هقولك غير انى بحبك و لما تيجى بالسلامه هقولك حاجات كتير اوى نفسى اقولهالك و مش هتفارق حضنى ابدا”.

الجدير بالذكر أنه بدأت رنا سماحة في الظهور على مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل بعدما نشرت فيديو لها عبر موقع انستجرام، كاشفة عن حملها بابنتها الأولى من زوجها الملحن سامر أبو طالب، فقالت: “احساس كبير .. شعور خطير ..بحاجه جامده بتربطنا “.

رنا سماحة تحذف صورها مع زوجها وتثير تساؤلات الجمهور حول انفصالهم

بعدها بساعات قليلة جذفت سماحة جميع الصور التي تجمعها بزوجها سامر أبو طالب من جميع حسابتها بالسوشيال ميديا، وبادرها زوجها نفس ردت الفعل فضلا عن قيام كل منهم بإلغاء متابعة بعضهم على موقع تبادل الصور والفيديوها انستجرام، مأثار حيرة وتساؤلات الجمهور حول انفصالهما وكتم كل منهم عن التصريح بأي أشياء تخص هذا الموضوع حتى حلول سماحة ضيفة ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا.

وقالت سماحة خلال البرنامج عن عدم تأيدها في التصريح بأي شيئ يخص العلاقات الشخصية عبر السوشيال ميديا خاصة اذا كانت هذه المعلومات تخص الزوج والزوجة والأبناء، ورفضت أن تكشف بشكل صريح حقيقة انفصالها من عدمه، مشيرة إلى أنها ترى أن العلاقة بين الزوجين يجب أن تتمتع بالخصوصية والاحترام ومن هنا بدأت سماحة وسامر أبو طالب يزيدان حيرة الجمهور في كل ظهور جديد لهما.