اليوم.. وزيرة التضامن تطلق المبادرة الرئاسية «تتلف فى حرير»

جدة - نرمين السيد - تجرى نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، زيارة لمحافظة الفيوم، حيث تستهلها بلقاء الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وتتفقد إحدى مدارس التعليم المجتمعى التابعة لمؤسسة مصر الخير بالمحافظة.





وتسهم تلك المدارس فى حل مشكلة التسرب من التعليم، وتتيح فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسى أو الذين تسربوا منه فى المرحلة العمرية من 6 إلى 14 عامًا بالمناطق المحرومة.

كما ستتفقد الوزيرة إحدى عيادات مشروع "2 كفاية" فى محافظة الفيوم، والذى يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل، ويستهدف 82.550 سيدة فى المحافظة، وستلتقى مع عدد من المستفيدات من خدمات العيادات، خاصة أن المشروع يعمل على استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية.

وستشهد الزيارة أيضًا إعلان وزيرة التضامن الاجتماعى عن بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "تتلف فى حرير" لدعم منتجات النول المصرى، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، حيث رصد للمبادرة نحو 20 مليون جنيه، وتستهدف مرحلتها الأولى توزيع 500 نول على الاسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بعدد 2.000 فرد مستفيد.

وتأتى مبادرة "تتلف فى حرير" ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية لدعم تلك العمالة والتمكين الاقتصادى والتى بدأت بمبادرة "بر أمان" لصغار الصيادين.

وتختتم القباج الزيارة بفعالية تدشين قافلة التمكين الاقتصادى التى ينظمها برنامج فرصة، حيث يتم تسليم عدد من المشروعات للمواطنين.