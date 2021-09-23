صور- القباج: تدريب 6 آلاف متعاف من الإدمان على مهن يحتاجها سوق العمل

جدة - نرمين السيد - كرمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الفريق الفائز فى ختام بطولة الدورى الرياضى، الذى نظمه الصندوق للشباب المتعافين من الإدمان "البطولة تعافى.. أنت أقوى من المخدرات".





وتسلم الفائزون الميداليات وكأس البطولة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وبدأت الفاعليات بالوقوف دقيقة حدادا على روح المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق،الذى وافته المنية الثلاثاء الماضى وذلك تقديرا لعطاءه فى خدمة الوطن.

كما كرمت الوزيرة، حسام محمد حسن، أحد المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا التابع للصندوق لحصولة على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للدرجة الثانية فى لعبة "الكيك بوكس"، والذى شارك فى تصفيات منتخب مصر للسامبو وأيضا المشاركة فى دورة المدربين لرياضة السامبو وحرصت الوزيرة على تسليمة ميدالية البطولة.

جاء ذلك خلال فاعليات ختام بطولة الدورى الرياضى للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، الذى نظمه صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بالمركز الأولمبى بالمعادى، كما حضر كل من الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وومثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين والصحفيين وبعض الفنانين وعلق على البطولة كابتن أحمد شوبير.

وصرحت وزيرة التضامن بأن الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وأن جميع الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، حيث تتيح المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان التأهيل الاجتماعى والنفسى وأيضا التأهيل الرياضى، مؤكدة أن حصول المتعافى على بطولة الجمهورية يبث برسالة أمل للشباب، وأن أى شاب وقع فى براثن الإدمان يمكنه التعافى منه.

وأكدت "القباج " خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش فاعليات ختام بطولة الدورى الرياضى للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، الذى نظمه الصندوق، أن البطولة تحمل النسخة الرابعة من الدورى الرياضى للمتعافين من الادمان " أنت أقوى من المخدرات" وننفذها هذا العام تحت شعار "التعافى بطولة" ويشارك فى البطولة هذا العام 160 متعافى يمثلون 13 محافظة.

وأضافت القباج أن هذه البطولة الرياضية تبث العديد من الرسائل،والرسالة الأولى إلى المتعافين: "إن البطولة الأساسية هى تعافيك ورحلتك العلاجية التى توجت بعودتك مرة أخرى للمجتمع، كما أن ممارسة الرياضة هى أحد الأدوات الأساسية التى تساعدك على الشعور بذاتك، ولها دور حيوى فى عملية التأهيل.

وأوضحت الوزيرة، تنطلق منهجية عمل وزارة التضامن الاجتماعى مع المتعافين فى إطار توجهها للتنمية الاجتماعية الشاملة لأحد أهم الفئات المستهدفة من نطاق عمل الوزارة، حيث تحرص على التأهيل النفسى والاجتماعى الكامل لمرضى الإدمان والإرشاد الأسرى لذويهم، والتمكين الاقتصادى للمتعافين بتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل، وتم تدريب ما يقرب من 6000 متعافى فى إطار برنامج تدريب مهنى متكامل.

وتابعت: وفرنا دعم للمشروعات الصغيرة للمتعافين بقيمة 5 ملايين و200 ألف جنيه، حتى الأن بدعم من بنك ناصر الاجتماعى، ونشهد فى النصف الثانى من شهر أكتوبر القادم افتتاح أول مركز يتم تجهيزه وتأثيثه بسواعد المتعافين وهو مركز العزيمة بقنا ليصل عدد مراكزنا العلاجية إلى 28 مركزا فى 18 محافظة مقارنة بـ12 مركزا فى 7 محافظات عام 2014.