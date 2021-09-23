عاجل.. برقية تهنئة من الرئيس السيسى لـ خادم الحرمين فى ذكرى اليوم الوطنى

جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطنى.





وتحتفل المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم الخميس، الموافق 23 سبتمبر من كل عام بـ اليوم الوطنى لتوحيد المملكة. يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكى الذى أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والذى قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية.

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