جدة - نرمين السيد - قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الشكر للحكومة الألمانية على دعمها لمصر بشحنة من لقاحات فيروس كورونا فى إطار التعاون الثنائى بين البلدين أو فى إطار مبادرة كوفاكس.





وقالت وزيرة الصحة، فى مؤتمر صحفى مشترك مع السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان، إنه مع نهاية العام سيتم تطعيم 50 مليون مواطن مصرى. وشددت الوزيرة على أن اللقاحات الموجودة فى مصر معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هالة زايد: جميع اللقاحات المستخدمة فى مصر معتمدة من الصحة العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.