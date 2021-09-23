جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه سيتم التعاقد مع الجانب الألمانى على 2.000 سيارة إسعاف وعيادات متنقلة تستخدم ضمن مبادرة حياة كريمة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية.





وأعلنت الدكتورة هالة زايد، فى مؤتمر صحفى قبل قليل، عن استقبال مليون و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، مقدمة من الحكومة الألمانية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدى للجائحة. يذكر أن شحنات اللقاح تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التى يبلغ عددها 830 مركزاً موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هالة زايد: التعاقد على 2.000 سيارة إسعاف وعيادة متنقلة مع الجانب الألمانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.