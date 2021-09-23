عربيتك.. النشرة المرورية: زحام بالدائرى وكوبرى العروبة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عربيتك" المذاع على الراديو 9090، ويقدمه الإعلامى معتز عاطف، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، بينما ظهرت بعض الأحجام المتفرقة بمناطق الأعمال بالدائرى منها أعلى منطقة الكونيسة والمنيب.

كما ظهرت بعض الأحجام بمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد أعلى منطقة ناهية ومتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام بمطلع كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الأحجام أعلى كوبرى العروبة القادم من الفردوس ومتجه لأرض المعارض، لذلك يفضل استخدام محور النصر كبديل جيد، كذلك الأمر أعلى كوبرى الحدائق القادم من سكة الوايلى والزاوية ومتجه للفنجرى.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

ونصح أيضا المواطنين القادمين من مصر الجديدة وشيراتون باستخدام شارع الحجاز وميدان روكسى لتجنب الأحجام المرورية.