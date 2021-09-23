برلمانى يطالب بتكثيف العلامات الإرشادية وأجهزة الرادار على الطرق

جدة - نرمين السيد - طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بزيادة العلامات الإرشادية على الطرق الداخلية والدورانات داخل المدن، وذلك بهدف الحد من زيادة معدلات الحوادث التى تقع نتيجة أخطاء من بعض قائدى السيارات بسبب عدم وجود علامات إرشادية كافية.





ودعا عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أهمية تكثيف عدد أجهزة الردار على الطرق السريعة، للحد من تجاوزات السرعة والتى ينتج عنها حوادث تزهق أرواح الكثير من المواطنين فضلا عن المصابين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبقيادة الفريق كامل الوزير، وزارة النقل، تشهد طفرة لم يسبقها مثيل فى ملف الطرق، من خلال تحسين جودتها وصيانتها المستمرة ورفع كفائتها، وهو ما يشجع البعض أحيانا على تجاوز السرعات المرورية المقررة.

وشدد زين الدين، على ضرورة العمل من أجل زيادة عدد أجهزة الرادار الحديثة بجميع الطرق، وكذلك التوسع فى نشر كاميرات المراقبة حتى يكون هناك التزام تام بالسرعات المقررة على كل طريق لتلافى الحوادث.

وأشار عضو لجنة النقل بالبرلمان، إلى ضرورة تنظيم سير النقل الثقيل على الطرق السريعة، الواصلة بين المحافظات على مستوى الجمهورية، بحيث يكون لها طرق بديلة بعيدة عن الطرق الأساسية التى تمر على مناطق سكنية ويستخدمها قائدى السيارات الملاكى.

واقترح النائب أن يتم تنظيم أوقات سير سيارات النقل الثقيل بحيث يكون بعد الثانية عشر مساء وحتى السادسة صباحا، أسوة بقرار منع سير سيارات النقل على الطريق الدائرى نهارا حتى منتصف الليل، وهو ما أدى إلى تقليل عدد الحوادث على الطريق الدائرى منذ تطبيق ذلك القرار.

وأكد النائب ضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين بخطورة الممارسات الخاطئة على الطرق بكافة أنواعها، سواء بتجاوز السرعات المقررة أو بالسير عكس الاتجاه أو مخالفة القواعد المرورية، وذلك من خلال حملات توعية مستمرة عبر مختلف المنافذ الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك الإرشادات المرورية بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف بعمليات التوعية.