الإسكان تصدر 20 قرارا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

وأكد وزير الإسكان مواصلة الوزارة، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على مظهرها الحضارى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.
وأوضح الجزار، فى بيان، أنه تم إصدار 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات بناء بمدينة بنى سويف الجديدة، والمتمثلة فى مخالفتى بناء بقطعتى أرض بإبنى بيتك2، ومخالفة بناء بقطعة أرض بالحى الأول بالمدينة، وإصدار 16 قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالقطاع الأول للساحل الشمالى "حماية أملاك الهيئة"، والمتمثلة فى إقامة مبان "دور أرضى" وأسوار وأنشطة أخرى بدون سند ملكية أو تراخيص بناء، كما تم إصدار قرار إدارى لإزالة مخالفات بناء بمدينة الوراق الجديدة، والمتمثلة فى البناء بدون ترخيص.
ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن المختصة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
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