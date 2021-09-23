ختام فعاليات الدورة التدريبية ” المراة المصرية صانعة السلام ”

اختمت فعاليات الدورة التدريبية " المراة المصرية صانعة السلام " بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة استهدفت الدورة موظفي فروع المجلس بالمحافظات تناول اليوم الاخير موضوعات حول دور التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ و دعم اجندة الامن والسلام على المستوى الوطني و اشكاليات النمو السكاني في مصر وجهود الدولة كما تم استعراض المحاور الاسترشادية لاجندة المراة و السلم والامن و الدور المصري الرائد في تنفيذ بعدها الدولي

تعد هذة الدورة هي الثالثة في برنامج متكامل يستهدف مقررات واعضاء فروع المجلس بالمحافظات وموظفى الفروع بالإضافة الي الواعظات و الراهبات و خادمات الكنائس و رائدات المجلس و الشباب المتطوعين باعتبارهم اليات التواصل المجتمعي المباشر التي يعتمدها المجلس للنزول للمجتمعات المحلية في حملات طرق الأبواب التي تهدف الى تكريس ثقافة الامن والسلم المجتمعي وربطها بالمشروعات التنموية الكبرى التي يجري تنفيذها بالقرى ذات الاولوية في مباردة حياة كريمة