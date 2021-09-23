رئيس مركز ومدينة كفر شكر يوجه ويتابع تحرير الشوارع والطرق من الاشغالات...

تنفيذا لخطة مجلس المدينة بتحرير الشوارع والطرق والميادين من الاشغالات على مستوى قرى الوحدات المحلية والمدينة بناءا على تعليمات معالى اللواء الوزير عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات السيد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين وأوضح السيد الدكتور رئيس المركز والمدينة أن حملات الاستمرار فى رفع الاشغالات بالمدينة وقرى الوحدات المحلية مستمرة لسهولة الحركة المرورية وسير المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم لشعورهم بالرضا التام

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