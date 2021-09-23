الإمام الأكبر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الــ 91 لليوم الوطني...

يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى ال٩١ لليوم الوطني السعودي، مقدرا الدور الرائد للمملكة في مساندة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها البارز في خدمة الإسلام والمسلمين.

ويعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للعلاقة الوثيقة التي تجمع الأزهر والمملكة العربية السعودية، داعيًا الله أن يحفظها وقيادتها وشعبها، وأن يمن عليهم بالأمن والاستقرار والرخاء.