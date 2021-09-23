/651574/ضربة-لتجار-الكيف-القبض-على-عاطل-بحوزته-25-طربة-حشيش-في-الجيزة

نجح رجال المباحث بقسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، في القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته 25 فرش حشيش، قبل ترويج المضبوطات بين عملائه، وبمواجهته اعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تاجر المواد المخدرة بالغربية

وكشفت تحريات الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه.

تم إخطار العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، الذي كلف ضباط المباحث بسرعة ضبطه، وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على تاجر الحشيش

كما تم رصد تحركات المتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته 25 طربة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة عجوزة لقيت مصرعها خنقًا داخل شقتها بالعمرانية في الجيزة، على يد فني دش بغرض سرقتها، كما أمرت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات لكشف غموض وتفاصيل الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب وتوقيت الوفاة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة، يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوزة مقتولة داخل شقتها بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى الجريمة.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، وجود جثة عجوزة بها آثار خنق حول الرقبة، وبإجراء التحريات اللازمة أتضح أن وراء ارتكاب الواقعة «فني دش»، أقدم على قتلها وسرقة مبلغ مالي وشاشة، من داخل شقتها الخاصة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف بإرتكاب الواقعة، وإعترف خلال التحقيقات، معه أنه كان يتردد على المجني عليها، لذلك قرر قتلها وسرقتها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.