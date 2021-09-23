/651580/أحمد-أبو-الغيط-القضية-الفلسطينية-انزوت-في-العشر-سنوات-الأخيرة-وشكرا-للربيع-العربي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القضية الفلسطينة في العشر سنوات الاخيرة، انزوت تحت الفعل، ولم تنزوي من نفسها، حيث ان الفوضى الذي خلقت أدت بعد ذلك إلى كل هذه المشاكل، والتي جاءت تحت ذريعة الربيع العربي.

دوت الخليج وأوضح أبو الغيط خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر خلال برنامج يحدث في مصر ، انه يجب ان نتنبه دائما لما نفعل حتى لا نقود بلادنا للمأسي التي نراها خلال العقد الأخير. واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن حالة الفوضى التي هيمنت على المنطقة في السنوات الماضية أدت إلى وضع مأساوي في المنطقة العربية، مما دفع المنافسون الإقليميون إلى القيام بدور أكبر على حسابهم.

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