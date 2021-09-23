/651581/على-طريقة-الشيخ-حسني-مدرب-منتخب-مصر-مهدد-بالرحيل-بسبب-فيديو-مسرب

إنتشر فيديو مسرب خلال الساعات الأخيرة، لضياء السيد، مدرب منتخب مصر، قبل تصوير أحد المقابلات التليفزيونية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء في الفيديو المسرب في بدايتة، حديثة عن شيكابالا لاعب الزمالك، ورد على سؤال أحد الحاضرين، بضرورة تواجد شيكابالا مع منتخب مصر، بعد الفوز بالدوري، ليرد المدرب بأن كابتن الزمالك لن يتواجد مع منتخب مصر.

ورداً على سؤال القاضية ممكن الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك في النهائي الأفريقي، رد بأن القاضية لبست، وسط وصلة من الهزار بين الحضور.

وأخيرا وصل فويس واتساب لمدرب منتخب مصر من عصام الحضري، مدرب حراس المنتخب، ليرد عليه قائلا "يخربيتك ياحضري".

حديث المدرب عن شيكابالا يجعل جماهير الزمالك تغضب وترى أن هناك مجاملات من الممكم أن تحدث في اختيارات اللاعبين، وهو ما ظهر على منصات التواصل الإجتماعي، فور تسريب الفيديو.

وفي حال تم تداول الفيديو بشكل كبير، من الممكن أن يضطر مسئولي اتحاد الكرة المصري بتوجيه الشكر لضياء السيد، والإستعانة بمدرب آخر يتواجد خلال الفترة القادمة.

موعد مباراة ليبيا

يخوص المنتخب الأول لكرة القدم مواجهة هامة أمام المنتخب الليبي الشقيق في إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بعد تعثر الفراعنة في الجولة الماضية بالتعادل أمام الجابون بهدف لكل فريق.

وتقام المباراة بين مصر وليبيا في التاسع من أكتوبر القادم ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم على أن تقام مباريات الجولة الرابعة في الثاني عشر من الشهر ذاته.

القنوات الناقلة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:12303

معدل التمريز: 27500

الاستقطاب: 3/4

معامل تصحيح الخطأ: أفقي.

أما التردد الجديد لقناة أون تايم سبورتس 1 هو 11861، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ومن المقرر أن يقيم الاتحاد المصري لكرة القدم ظهر اليوم الخميس ، مؤتمر تقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد.

حسام البدري مع المنتخب

الجدير بالذكر أن بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

تولي حسام البدري قيادة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب الفراعنة في 10 مباريات، حقق 5 انتصارات وتعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

مباراة مصر وليبيا

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وحصد منتخب الفراعنة 4 نقاط بعد أول جولتين من التصفيات عقب الفوز على أنجولا بهدف دون رد بالجولة الأولى، والتعادل مع الجابون بهدف لمثله في الجولة الثانية، فيما يتواجد منتخب ليبيا في صدارة المجموعة السادسة بعد الفوز في أول جولتين على حساب الجابون وأنجولا.