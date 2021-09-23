وزيرة الصحة تشكر الحكومة الألمانية لتوفير لقاحات كورونا لحماية الشعب المصري«فيديو وصور»

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وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الشكر للحكومة الألمانية توفير المزيد من اللقاحات لحماية الشعب المصري، مرحبة بها في مقر وزارة الصحة المصرية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات مواجهة كورونا، مضيفة أن أن هذا المؤتمر يبعث رسالة قوية لأحد أمثلة التضامن الدولي في الأزمات، وانعكاس العلاقة الجيدة بين الحكومة المصرية والقيادة السياسية في جمهورية مصر العربية، وبين الحكومة والقيادة السياسية في ألمانيا.

وقالت زايد أن هناك دعم كبير من ألمانيا لمصر، سواء بتوفير لقاحات كروورونا والدعم في التكنولوجيا الطبية المتخصصة وتبادل الخبرات بين الدولتين.

هذا ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وصرح بهذا الأمر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.