/651583/ريهام-سعيد-بعد-إصابتها-بكورونا-الرئة-اتأثرت-واتحول-لمرض-مميت

أعلنت الفنان والإعلامية ريهام سعيد في الساعات القليلة الماضية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كاشفة عن ضربه لها منذ مايقرب من أسبوعين لكن حالتها بدأت تسوء خلال تلك الفترة خاصة بعدما تأثرت رئتها بالفيروس بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحالة الصحية لريهام سعيد بعد إصابتها بكورونا

ريهام سعيد تكشف انتقالها للمشفى بعد تدهور حالتها الصحية

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، كاشفة عن أزمتها الصحية المميتة: "بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة أتاثرت واتحجزت في المستشفى من شوية إحساس غريب وانت عندك حاجة مميتة بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت كان دائما الغرض نفع الغير وإظهار الحقيقة".

ريهام سعيد تطالب بالدعاء لها ولأولدها

وتابعت سعيد مطالبة الدعاء لها ولأولدها، قائلة: “شكرا يا رب على حبك ليه وشكرا على ابتلاءاتك الكتير اللي بتدل على اهتمامك بيا إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي وأحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت ايه وكانت نيتي دائما أيه.. استحملت وصبرت على افترا وظلم كتير، يا رب اغفر لي وسامحني و خلي بالك من أولادي اذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقية يا رب أشفيني وأقف جنبي وسهل عليا محنتي أنا راضيه بأي شىء”.

نصيحة ريهام سعيد لمهاجمي المشاهير

وحرصت ريهام سعيد رغم مرضها، على تقديم نصيحة لجمهورها خاصة منتقدي الفن والمشاهير، فقالت: “نصيحة لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح انت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من اعصابنا و صحتنا وكله على باطل خلوا بالكوا الأذية دي وحشة اوي وهاتقعد للك في أعز ما عندك أرجو الدعاء بالخير ليه أي كان هو أيه”.

ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام من أجل التمثيل

الجدير بالذكر أنه كانت أعلنت ريهام سعيد اغتزالها مجال الإعلام وتركيزها خلال الفترة المقبلة على مجال التمثيل، اذ قالت: “أنا بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تماما وهاركز كممثلة، وهاطلب من الدكتور أشرف زكي إنه يساعدني إني أغير الفكرة الموجودة في أذهان المخرجين والمنتجين إني مذيعة، ورسالة للأستاذة كاملة أبو ذكري ومش مكسوفة، نفسي أوي أمثل معاكي حتي لو مشهد ده من أحلامي".

وأضافت:خطوة صعبة وفيها ريسك كبير بس على الأقل أجرى ورا حلمي حتي وأنا في السن ده، جه الوقت اني استمتع بالي بعمله وبحبه خصوصا لما يكون في عصر ولا فيه واسطة ولا محسوبية إلي هيجتهد هيوصل”.