تحرير 2160 محضر إشغال طريق بالجيزة «فيديو»

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملات موسعة، تحت إشراف اللواء أحمد قنديل مدير شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين منعا لتأثيرهم على حركة المواطنين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحملات الأمنية المكبرة في الجيزة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقا للتواجد الشرطي الفعال.

وقد قامت إدارة شرطة المرافق بقيادة العميد هاني الحسيني رئيس مباحث المرافق بحملة مكبرة من رفع 2160 حالة إشغال للمحلات والمقاهي وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع والميادين.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات .

حملة إشغالات على شوارع الحي

كما شنت أيضًا أجهزة حى بولاق الدكرور، بالجيزة حملة إشغالات على شوارع الحي أسفرت عن مصادرة 5 سيارات نصف نقل، و31 تروسيكل و28 توك توك، و65 كرسى متنوع، و10 قلب شيشة و7 ستاند و4 ترابيزة وطقطوقة و6 أنبوبة متنوع، و200 حالة إشغال متنوعة ما بين ثلاجات وعروق خشب وبراويز واستاندات.

وأزالت الحملة 30 تندة حديد أمام المحلات و19 رصيفا للتعدى على الطريق العام، كما تم تنفيذ 53 إزالة إدارى "بروز وتعديات"، وتم التحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات بمختلف الأحياء والمراكز لإعادة الانضباط

وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة ملاهى شملت 1 مرجيحة و2 سلم مرجيحة وترابيزة بنج وترابيزة بلياردو والتعدى على الطريق العام من شارع البوسطة القديمة من شارع آل عامر وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

يأتى ذلك فى إطار التوجيهات، بالقضاء على الاشغالات وتكثيف الحملات بمختلف الأحياء والمراكز لإعادة الانضباط إلى الشارع.