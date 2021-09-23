رنا سماحة بعد عودتها لسامر أبو طالب: «كانت فترة صعبة..ربنا ميحرمناش من بعض»

/651586/رنا-سماحة-بعد-عودتها-لسامر-أبو-طالب-كانت-فترة-صعبةربنا-ميحرمناش-من-بعض

خرجت المطربة رنا سماحة لأول مرة بعد إعلانها عن عدم رغبتها في التصريح بأي شيئ يخص حياتها الشخصية أو عن علاقتها بزوجها الملحن سامر أبو طالب، للتعليق على إعتذار زوجها لها عن الإختلاف الذي نشب بينهم مؤخرا، والذي تم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج يرصد أول تعليق لرنا سماحة بعد عودتها لسامر أبو طالب

رنا سماحة تؤكد عودتها لسامر أبو طالب

أعادت سماحة نشر إعتذار زوجها سامر أبو طالب، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “الحمدلله يا حبيبي ربنا يخلينا لبعض يا رب ،ويخليك ليا ولمالك يا رب ويبعد عننا اي حاجه وحشه، عيشنا فتره صعبه والحمدلله انها عدت ،مفيش بنا أسف يابو مالك،ربنا ميحرمناش من بعض ويحفظ بيتنا ويكبر ويعمر بوجودك وسطنا يا رب امين ،بحبك يا جوزي".

اعتذار سامر أبو طالب لرنا سماحة بعد أنباء انفصالهما

وكان قد حسم سامر أبو طالب الجدل حول انفصاله عن رنا سماحة بعدما أثارا حيرة الجمهور في الأيام الماضية حول مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بعد تصريحاتهما المتناقدة وإلغا متابعة كلا منهما الأخر، فقال: “

أولا الحمدلله، ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول لأم مالك مراتي وحبيبتي وأم ابني، اللي اكتشفت في الفترة اللي فاتت دي إني مقدرش أعيش من غيرها، ولا حتى بكون مبسوط في أي حاجة حتى أبسط الأشياء، هي لازم تكون فيها معايا، بحبها أوي بجد يمكن كنت أوقات بعند، بس اكتشفت إني فعلا مينفعش أكون غير ليها”.

وتابع أبو طالب: “هي متنفعش تكون غير ليا، آسف لو زعلتك في أي حاجة، وربنا يباركلي فيكي ويحفظنا من كل شر، ويبعد عننا الحسد والحقد، واللي كارهين يشوفونا مرتاحين وهاديين، والحمدلله دائما وأبدا”.

سامر أبو طالب يتعهد لابنه بعدم مفارقته

ووجه أبو طالب رسالته لمولوده القادم، قال فيها: “نيجى بقى ل ( برنس قلبى ) ابنى و قرة عينى حبيبى و صاحبى و اخويا اللى لسه ماشوفتوش ( مالك ) مش هقولك غير انى بحبك و لما تيجى بالسلامه هقولك حاجات كتير اوى نفسى اقولهالك و مش هتفارق حضنى ابدا”.