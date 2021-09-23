/651587/بالخطوات-بدء-التظلمات-على-نتيجة-الدور-الثاني-للثانوية-الأزهرية

بدأت المناطق الأزهرية، صباح الخميس، تلقي تظلمات طلاب الشهادة الثانوية على النتيجة بـ 198 مقرا على مستوى الجمهورية، ولمدة أسبوعين.

دوت الخليج

وطالب قطاع المعاهد الأزهرية، طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الراغبين في تقديم طعون على نتائجهم، التوجه إلى الإدارات التعليمة أو المناطق التابعين لها، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، بدلا من الذهاب إلى الكنترول الرئيسي بالقاهرة، تخفيفا عليهم.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تمت إتاحة 198 مقرا على على مستوى الجمهورية، لتلقي تظلمات طلاب وطالبات الشهادة الثانوية، لعدم حدوث أي تكدسات، مشيرا إلى أنه يحق لأي طالب التظلم في عدد المواد التي يريدها.

بدء التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية

وأتاح الأزهر الشريف، لطلاب الشهادة الثانوية التظلم على المادة الواحدة مقابل 100 جنيه، يستردها الطالب مرة أخرى، حال حصوله على أي درجات إضافية.

وجاءت خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية، وهي كما يلي:

- يتوجه الطالب للإدارة التعليمية التابع لها لتسجيل الإسم وحجز عدد المواد التي يريد تقديم الطعون عليها من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 2 ظهرًا.

- يسدد الطالب 100 جنيه رسوما عن كل مادة.

- يتسلم الطالب إيصال سداد الرسوم مرفقًا به تأكيد التسجيل.

- يسجل الطالب مرة أخرى عبر منظومة الطعون الإلكترونية عبر بوابة الأزهر.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية

- في اليوم المحدد للرؤية؛ يتجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول، أثناء الاطلاع.

- يدون الطالب ملاحظاته على مرفق لورقة الإجابة وتسليمها للإدارة التعليمية حتى يتم فحصها.

- تظهر نتيجة الطعن على التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الاطلاع على ورقة الإجابة.

وأتاح الأزهر الشريف التظلم على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية، عبر الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/ton

اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2020/2021م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 49.43%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏60.80%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 71.78 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏47916 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 98.37% من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان.‏