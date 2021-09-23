/651589/النائبة-عايدة-نصيف-تكتب-لتحيا-مصر--رسائل-الرئيس-السيسى-للعالم

أتجهت أنظار العالم إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى القاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث وضع مصر فى قلبه وعقله حاملا مستقبل وطن وتحدياته، مهتما ومنشغلا ومحققا لكرامة الشعب المصرى، حيث تتطرق الرئيس السيسى فى كلمته عن التطورات الداخلية التى حدثت فى مصر فى السنوات الاخيرة القريبة، واحترامه لحقوق الانسان والتحول الدايمقراطى والمناخ الاقتصادى، والتى تأتى فى أطار احترام مبادىء المواطنة وسيادة القانون، وان جوهر هذه التطورات هو الانسان المصرى فى أطار منظومة التنمية الشاملة.

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بالاضافة إلى ذلك جاء خطاب الرئيس خطابا شاملا يتضمن بعد إقليمى وعالمى بالاضافة الى البعد المحلى حيث تصدرت المصلحة الوطنية الواضحة فى حديثه ،بالاضافة الى مكافحة الارهاب وقضية سد النهضة ،فالملف المصرى كان حاضرا بقوة فى خطاب الرئيس.

النائبة عايدة نصيف تكتب لتحيا مصر : رسائل الرئيس السيسى للعالم

أما عن الملف الاقليمى فقد تطرق حديث سيادته عن القضية الفلسطنية وموقف مصر منها اذ اكدت مصر على حد قول الرئيس السيسى " انه لا سبيل لاستقرار الشرق الاوسط دون التوصل الى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطنية التى كانت ومازالت القضية المركزية للامة العربية "بل تطرق خطاب الرئيس الى قضية وجودية حينما اشار الى ملف المناخ حيث يشغل اهتمام مصر بشكل كبير على اعتبار انها قضية عالمية ترتبط بوجود وبقاء الانسان بصورة عامة ،بالاضافة الى دعوة مصر.

كما جاء فى خطاب الرئيس الى تيسير القروض للدول الفقيرة وخفض الديون عليها فى ذات الوقت وخاصة الدول الافريقية ،لان جائحة كورونا قد أثرت سلبا على الاقتصاد فى عديد من الدول،بالاضافة الى تأكيد سيادة الرئيس على ضرورة مكافحة الارهاب والتطرف من خلال تعاون دولى مشترك ومتكامل ،فالارهاب لايرتبط بدولة بعينها بل هو ممتد ولذا جاءت دعوة الرئيس لمواجهة الارهاب دعوة شاملة ذات رؤية ثاقبة وبعيدة ،وذلك يدل على حرص مصر وتركيزها على السلم والامن الدوليين ، وجاء ذلك أيضا فى تأكيده على أن نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر وأن سياسة فرض الامر الواقع تنذر بتهديد كبير لامن واستقرار المنطقة بأكملها،فمصر تتمسك بالوصول الى حل عادل وملزم وقانونى لقضية سد النهضة.

وبصورة عامة قدم الرئيس السيسى رؤية مصر كعضو مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الاقليمية للواقع الدولى ،وإسهاماتها فى مواجهة التحديات التى يشهدها العالم اليوم وان دل ذلك انما يدل على ادراك مصر للواقع العالمى ورغبتها القوية فى واقع أفضل يليق بالانسانية ،هكذا تتحرك مصر على المستوى العالمى والاقليمى والمحلى وتؤكد على رسائل محورية وهامة.