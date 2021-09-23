سفير ألمانيا بالقاهرة: نسعى منذ بدء كورونا لضمان التوزيع العادل للقاحات

جدة - نرمين السيد - أكد فرانك هارتمان سفير ألمانيا لدى القاهرة، إن بلاده تسعى جاهدة، منذ بدء جائحة (كوفيد-19)، إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات والأدوية ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، وقال:" عندما يحصل الناس فى كل مكان بالعالم على اللقاح والحماية فيمكن فقط حينئذ منع خطر التحور المستمر للفيروس والتغلب على الجائحة على المدى الطويل.





جاء ذلك فى تصريح للسفير الألمانى وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة، اليوم، عقب تسلمه أمس بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة بمطار القاهرة الدولى شحنة لقاح من ألمانيا بها ما يزيد على 5ر1 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا.

وأضاف: "لقد سعينا بشدة من أجل تقديم الدعم لمصر، وذلك بتوفير منحة إضافية من شحنات اللقاح، وإنه لمن دواعى سرورى وصول هذه المساعدة المباشرة الآن.. إن مصر تعد شريكاً له أهمية خاصة بالمنطقة وبالنسبة لألمانيا.

وقال إن تحصين عدد السكان الكبير فى مصر يمثل بالطبع تحد كبير، نحن فخورون بأنه امكننا الآن توفير 5ر1 مليون جرعة لقاح إضافية وتسليمها إلى وزارة الصحة بالإضافة إلى الشحنة التى وصلت بالفعل إلى القاهرة من ألمانيا يوم الاثنين عبر شركائنا فى منصة كوفاكس، والتى تحتوى على 850 ألف جرعة لقاح.

وأفاد البيان بأن ألمانيا تعول على التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بوباء (كوفيد-19)، وقامت بالمساهمة فى إنشاء مبادرة تسريع الاتاحة التى تهدف إلى دعم اتاحة اللقاح والأدوية والتشخيص للجميع بشكل منصف وعادل بالإضافة إلى تقوية النظم الصحية على مستوى العالم وبهذا تعد ألمانيا ثانى أكبر دولة مانحة لمبادرة تسريع الإتاحة حيث وفرت لها 2ر2 مليار يورو.

كما تحصل منصة كوفاكس على الجزء الأكبر من الدعم الألمانى، تلك المنصة التى حصلت من خلالها 138 دولة حتى اليوم على إجمالى 218 مليون جرعة لقاح مجاناً، وقد حصلت مصر أيضاً من خلال هذه المبادرة على ما يزيد على 4 ملايين جرعة.