عاجل.. وزيرة الصحة: اعتماد لقاح كورونا المصرى للسفر فى 12 دولة أوروبية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا المصرى تم اعتماده للسفر فى 12 دولة أوروبية، داعية المواطنين إلى الإسراع فى أخذ اللقاح حتى تتم السيطرة على تفشى الفيروس.





وأوضحت الوزيرة فى مؤتمر صحفى مشترك مع السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان، اليوم الخميس، أنه يتم التشاور حول توفير لقاح كورونا الألمانى الخاص بشركة فايزر بايوتك، فى مصر. ولفتت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا فى مصر، متوقع لها أن تكون خلال 3 أسابيع، مطالبة المواطنين بالالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

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