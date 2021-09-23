وزيرة الصحة: مد مبادرة معا نطمئن لمدة شهر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزيرة اليوم مع السفير الالمانى بالقاهرة بأكاديمية الأميرة فاطمة بالعباسية.

وأضافت أن الوضع الوبائى فى مصر تحت السيطرة، لافتة إلى توسع الدولة المصرية فى تصنيع اللقاحات.

وأكدت، أن مصر وألمانيا تربطهم علاقات قوية، مشيرة إلى استقبال 2.3 مليون جرعة لقاح كورونا استرازينكا كهدية من ألمانيا.

وأكدت على أهمية التضامن بين الدولة المصرية والحكومة الألمانية فى سبيل التصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد وتدعيم منظومة تلقى اللقاحات، مشيرة إلى أن تضامن الشعوب هو السبيل الوحيد للحفاظ على مكتسبات الدول فى التصدى للجائحة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أعلنت عن استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من انتاج شركة " أسترازينيكا"، مقدمة من الحكومة الألمانية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدى للجائحة.

وأكدت أنه سيتم التعاقد مع الجانب الألمانى على 2000 سيارة إسعاف وعيادات متنقلة تستخدم ضمن مبادرة حياة كريمة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية.

من ناحيته قال السفير الألمانى بالقاهرة "فرانك هارتمان"، إن التعاون المصرى الالمانى لتوفير اللقاح يعد تعزيزا للمواجهة الجائحة، مرحبا بالتعاون الشامل باجمالى 2.3 مليون جرعة وصل منها أمس 1.5مليون جرعة للقاح استرازينيكا.

وأشاد بالتعاون والتضامن الدائم بين الحكومتين المصرية والألمانية للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن ضرورة تكاتف وتضامن جميع الأطراف الدولية لتوفير فرصة الحصول العادل على لقاحات فيروس كورونا.