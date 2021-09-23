وقال السبكى، إن اختيار المنشآت الصحية وتأهيلها للعمل تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، يخضع لعدد من المعايير، فالنظام الجديد يرتكز على 8 محاور أساسية، أولها "التخطيط الاستراتيجى" وهو يختص بتحليل الطبيعة الجغرافية والخصائص السكانية والديموغرافية لكل محافظة لكى يتم التخطيط السليم بناء عليها، ثم "إعداد البنية التحتية والتجهيزات"، ثم "منظومة الميكنة والتحول الرقمى"، وهو الممهد لاستخدام وتفعيل تطبيقات التإمين الصحى الشامل المميكنة، وصولا إلى محور "التحول المؤسسى"، و"التأهيل للتسجيل والاعتماد، ثم "توزيع وتدريب الموارد البشرية" داخل هذه المنشآت وتدريبهم، "التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة"، وأخيرا "التوعية والإعلام" بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأضاف: وحدات الرعاية الصحية الأولية من المقرر أن يصل عددهم لـ 311 وحدة ومركز صحة أسرة مع الانتهاء من تشغيل كافة محافظات المرحلة الأولى الست (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، مؤكدا أنها العمود الفقرى للمنظومة حيث تقدم 80%من الخدمات الطبية للمنتفعين، وهى الأقرب والأيسر للمنتفعين للحصول على الخدمة الطبية والرعاية الصحية اللائقة، وخصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل ممن يحتاجون المتابعة الدورية فى أقرب أماكن لمحل سكنهم.
وأكد أن المستشفيات بكافة مستويات الرعاية بها من المقرر أن يصل عددهم لـ 51 مستشفى، وذلك بإنتهاء المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل قريبا، حيث تقدم المستشفيات كافة الخدمات الطبية العلاجية المستحدثة والتى تصل لـ 2.500 خدمة طبية علاجية وجراحية، سواء جراحات دقيقة ومتقدمة أو تتطلب مهارة فائقة فى إجرائها فضلا عن العمليات الكبرى والصغرى والمتوسطة الحدة والتى يتم إجرائها داخل كافة مستشفيات المنظومة، دون أن يتكلف المواطن المنتفع بالمنظومة أى أعباء مالية، فقط تصل نسبة مساهمته 300 جنيه فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السبكى: 362 منشأة بالمرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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