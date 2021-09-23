السبكى: 362 منشأة بالمرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن إجمالى المنشآت الصحية التى تشملهم المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى تبلغ 311 وحدة ومركز صحة أسرة، إضافة إلى51 مستشفى، بإجمالى 362 منشأة طبية بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس).





وقال السبكى، إن اختيار المنشآت الصحية وتأهيلها للعمل تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، يخضع لعدد من المعايير، فالنظام الجديد يرتكز على 8 محاور أساسية، أولها "التخطيط الاستراتيجى" وهو يختص بتحليل الطبيعة الجغرافية والخصائص السكانية والديموغرافية لكل محافظة لكى يتم التخطيط السليم بناء عليها، ثم "إعداد البنية التحتية والتجهيزات"، ثم "منظومة الميكنة والتحول الرقمى"، وهو الممهد لاستخدام وتفعيل تطبيقات التإمين الصحى الشامل المميكنة، وصولا إلى محور "التحول المؤسسى"، و"التأهيل للتسجيل والاعتماد، ثم "توزيع وتدريب الموارد البشرية" داخل هذه المنشآت وتدريبهم، "التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة"، وأخيرا "التوعية والإعلام" بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف: وحدات الرعاية الصحية الأولية من المقرر أن يصل عددهم لـ 311 وحدة ومركز صحة أسرة مع الانتهاء من تشغيل كافة محافظات المرحلة الأولى الست (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، مؤكدا أنها العمود الفقرى للمنظومة حيث تقدم 80%من الخدمات الطبية للمنتفعين، وهى الأقرب والأيسر للمنتفعين للحصول على الخدمة الطبية والرعاية الصحية اللائقة، وخصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل ممن يحتاجون المتابعة الدورية فى أقرب أماكن لمحل سكنهم.

وأكد أن المستشفيات بكافة مستويات الرعاية بها من المقرر أن يصل عددهم لـ 51 مستشفى، وذلك بإنتهاء المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل قريبا، حيث تقدم المستشفيات كافة الخدمات الطبية العلاجية المستحدثة والتى تصل لـ 2.500 خدمة طبية علاجية وجراحية، سواء جراحات دقيقة ومتقدمة أو تتطلب مهارة فائقة فى إجرائها فضلا عن العمليات الكبرى والصغرى والمتوسطة الحدة والتى يتم إجرائها داخل كافة مستشفيات المنظومة، دون أن يتكلف المواطن المنتفع بالمنظومة أى أعباء مالية، فقط تصل نسبة مساهمته 300 جنيه فقط.