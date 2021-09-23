صور- استرداد 15 ألف متر من أملاك الدولة غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملات عن تنفيذ قرارى إزالة أرقام 2 و11 لسنة 2021 لتعديات على قطعة أرض تقدر مساحتها بـ14 ألف و515 متر مربع بطريق أم زغيو قبلى بحى العجمى.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، فى بيان، اليوم الخميس، إن الحملات أسفرت أيضا، عن إزالة أسوار ومبانى مخالفة على مساحة 700 متر بقرية الغربنيات.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بعدم السماع لأى مواطن بالتعدى على أراضى الدولة، مؤكدا تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين.