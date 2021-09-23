السفير الألمانى بالقاهرة: خطة مصر لتطعيم 50% من سكانها بنهاية 2021 مذهلة

جدة - نرمين السيد - قال السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان، إن برنامج الحكومة المصرية لتوزيع اللقاحات طموح للغاية، مشيدا بهدف الحكومة تطعيم 50% من السكان بنهاية 2021، مؤكدًا أنه "أمر مذهل".





وأضاف السفير الألمانى، خلال مؤتمر مشترك مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، اليوم الخميس، أنه على الشعوب أن تتعاون مع الحكومات وألا تتردد فى الحصول على اللقاح. وشدد على أن اللقاح يحمى الإنسان والمحيطين به، مطالبا باتباع التدابير الاحترازية من تباعد اجتماعى، وارتداء الكمامة، منشدا المواطنين بالتغلب على مخاوفهم.

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