مياه الشرب: نستهدف 445 مشروعا بالمرحلة الأولى من حياة كريمة

وأكد خضر، خلال مشاركته فى فعاليات المنتدى العربى الخامس للمياه والذى يعقد بدولة الإمارات، تحت شعار "الأمن المائى العربى من أجل السلام والتنمية المستدامة"، اليوم الخميس، أن فكرة المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تسعى لبناء الإنسان المصرى بناء متكاملا صحيا واجتماعيا وثقافيا، إيمانا بأن المصرى هو كنز الوطن وأيقونة انتصاره ومجده.
وأضاف أن مصر القوية، الحديثة، المدنية، الديمقراطية، هى التى تليق بالمصريين وتعبر عن إرادتهم وتناسب تطلعاتهم وتمثل تضحياتهم، مشيرا إلى أن هذه عبارات اقتبسها مـن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" فهى خير تعبير عن المبادرة الرئاسية، والتى تعد من أهم وأكبر المشروعات القومية مـن حيث حجم الاستثمارات، وموضحا أن هذه المشروعات يتم متابعتها بشكل مباشر من الرئيس السيسى يوميا، ومن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
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