بـ12 محافظة.. القوى العاملة توفر 1.681 فرصة عمل برواتب تصل لـ 9 آلاف جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تمكنت من توفير 1.681 فرصة عمل للذكور والإناث وذوى الهمم والعزيمة فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى من خلال 60 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة لشغلها خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2021.





وأضاف سعفان، فى تصريحات اليوم الخميس، أن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة تأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وعمل لائق، لافتا إلى أن النشرة تهدف لعرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg النشرة القومية للتشغيل تحت مسمى "برنامج طالبى العمل" وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن هذه الفرصة متوفرة فى 12 محافظة هى القاهرة، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، ودمياط، وقنا، والمنوفية، والبحيرة، والإسماعيلية)، مشيرا إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 10 مساعدين مدير مطعم، و10 مشرفين مطعم، و200 عضو فريق براتب 2900 جنيه، و20 شيف شواية، و20 سائقا، و2 عامل إنتاج من ذوى الهمم، و10 مديرين موقع بالتجمع الخامس براتب يتراوح ما بين 7000 إلى 9000 جنيه حسب الخبرة، و15 مشرفا براتب 4000 جنيه، و5 محاسبين، و131 فرد أمن و15 مدير قطاع نظافة، و15 مدير قطاع مكافحة بشرط الخبرة فى المجال.

وتابع أن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل فى 2 مهندس مدنى براتب 4500 جنيه، و2 مهندس ميكابوديتك، و3 محاسبين، و7 فنيين لحام جلود، و25 عامل خياطة، و25 عمال إنتاج، و10 عمال تعبئة - كى ملابس، و4 عمال عاديين من ذوى الهمم 5%، و3 عمال نظافة وسائق رخصة ثانية، وفى السويس تضمنت فرص عمل 5 فنيين إنتاج براتب 3000 جنيه و10 عمال عاديين براتب 3000 جنيه.. وفى الدقهلية يوجد 27 منسقا ميدانيا، و2 أمين مخزن، و2 أخصائى، و10 عمال تحميل، ومحاسب، و23 عامل نظافة، وفرد أمن ومندوب مبيعات.

وفى أسيوط تم توفير فرص عمل شملت 5 مدرسات لغة عربية ورياضيات، و10 أخصائين إئتمان، و32 أخصائى تمويل، ومحفظة قرآن، و2 مسئول مبيعات، وعاملة عادية، وبائعة، وعاملة لمعمل تحاليل طبية، وعامل لمحل صيانة أجهزة، وعامل لمحل خردوات وعامل لمحل ساعات.. وفى دمياط والبحيرة شملت فرص عمل 150 مسئول ائتمان، و50 مراجعا ميدانيا و10 عمال إنتاج.. وفى المنوفية تضمنت الوظائف 3 أطباء، و2 ممرضة، ومحاسب، ومدخل بيانات، و5 أخصائيين مشتريات، و2 أخصائى رقابة، و5 أخصائيين أبحاث وتطوير، و3 فنيين صيانة، و5 سائقين، و6 عمال إنتاج، و5 عمل تعبئة وتغليف، و5 عامل تغليف ملابس و201 فرد أمن براتب 3.500 جنيه.

ووفرت مديرية القوى العاملة بالغربية فرص العمل شملت 27 عامل خياطة، وط و10 عمال أرضية، و8 عمال تعبئة، و50 خدمة عملاء براتب 4.000 جنيه، ومحاسب، وأمين مخزن و4 عمال تعبئة، وفى المنيا يوجد 222 فرصة عمل متاحة منها مسئول تسويق، و2 مهندس زراعى، ومهندس كهرباء، و100 عامل خياطة، و50 عامل تعبئة وتغليف، و7 مشرف عمال، ومراقب جودة، وأمين مخزن، وموظف تسليم، و29 منسقا ميدانيا، و10 عمال طلمبة، و3 سفرجى، و5 عمال نظافة و5 حدادين و2 ميكانيكى.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية فرص عمل شملت عامل مناولة، وعامل خدمات، و3 عمال إنتاج ملابس ومراقب جودة، و3 عمال إنتاج وكى ملابس وتعبئة وتغليف، وفى قنا تضمنت فرص العمل 19 مندوب مبيعات، و18 تمريض، و41 مسئول تمويل، و4 مسئولين ائتمان، و20 مندوب توزيع، و30 مدرس لغة انجليزية ولغة عربية ورياضيات وعلوم، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم حاسب آلى، و2 كاشير، و2 كابتن صالة، و5 ويتر، و11 عامل نظافة، و20 خدمة عملاء، و10 عمال توصيل طلبات، و2 فنى صيانة، و6 أفراد أمن وسائق رخصة مهنية.