صور.. رفع 192 طن قمامة من محيط مدارس الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - استهدفت الحملات محيط المدارس بأحياء "الجمرك، المنتزه أول، غرب، المنتزه ثان"، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والرصد البيئى بديوان عام محافظة الإسكندرية.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، إنه جرى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من انتشار الأمراض الناقلة والحشرات والبعوض، حفاظا على صحة الطلاب.

وأسفرت الحملات، عن رفع 192 طن قمامة من محيط المدارس، وتقليم الأشجار، فضلا عن رش وتطهير محيط المدارس للحفاظ على الصحة العامة.