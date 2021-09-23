الصحة: تطعيم جميع العاملين بالتعليم استعدادا للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا فى مصر، متوقع لها أن تكون خلال 3 أسابيع، مطالبة المواطنين بالالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.





وأكدت وزيرة الصحة، فى مؤتمر صحفى مشترك مع السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان، أنه يتم التنسيق حاليا للتعاون مع شركة "باين تيك"، وهى من الشركات الرئدة فى تطوير اللقاحات. وأوضحت الوزيرة أنه تم فتح مراكز الشباب أمام المواطنين لتلقى لقاح كورونا بها، فى إطار خطة الدولة لتطعيم أكبر عدد. وأشارت الوزيرة إلى أن الصحة قاربت على الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالتربية والتعليم، وذلك استعدادا للعام الدراسى الجديد، داعية أولياء الأمور للتسجيل لأخذ اللقاح، حتى يبدأ العام الدراسى بسلام.

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