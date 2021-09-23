وزيرة التضامن تتفقد إحدى مدارس التعليم المجتمعي.. وتعلن بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية...

تجري اليوم الخميس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة لمحافظة الفيوم؛ وتستهل الزيارة بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتتفقد إحدى مدارس التعليم المجتمعي التابعة لمؤسسة مصر الخير بالمحافظة؛ حيث تسهم تلك المدارس في حل مشكلة التسرب من التعليم، وتتيح فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه في المرحلة العمرية من 6 إلي 14 عامًا بالمناطق المحرومة.
كما ستتفقد الوزيرة إحدى عيادات مشروع "2 كفاية" في محافظة الفيوم، والذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل، ويستهدف 82,550 سيدة في المحافظة، وستلتقي مع عدد من المستفيدات من خدمات العيادات، خاصة أن المشروع يعمل علي استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية.
وستشهد الزيارة أيضًا إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" لدعم منتجات النول المصري، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، حيث رصد للمبادرة نحو 20 مليون جنيه (9 ملايين صندوق تحيا مصر – 11 مليون وزارة التضامن) وتستهدف مرحلتها الأولي توزيع 500 نول على الاسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بعدد 2000 فرد مستفيد.
و تأتي مبادرة "تتلف في حرير" ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية لدعم تلك العمالة والتمكين الاقتصادي والتي بدأت بمبادرة بر امان لصغار الصيادين.
وتختتم القباج الزيارة بفعالية تدشين قافلة التمكين الاقتصادي التي ينظمها برنامج فرصة ، حيث يتم تسليم عدد من المشروعات للمواطنين.
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