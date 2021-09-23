القوى العاملة : توفير 1681 فرصة عمل برواتب تصل إلي 9...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 1681 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 60 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة لشغلها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2021 .

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 12 محافظة هي : القاهرة ، والقليوبية ، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس ، ودمياط ، وقنا ، والمنوفية ، والبحيرة ، والإسماعيلية .

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في: 10 مساعد مدير مطعم ، و 10 مشرف مطعم ، و 200 عضو فريق براتب 2900 جنيه ، و 20 شيف شواية ، و 20 سائق ، و 2 عمال انتاج من ذوى الهمم ، و 10 مدير موقع بالتجمع الخامس براتب يتراوح ما بين 7000 إلى 9000 جنيه حسب الخبرة ، و 15 مشرف براتب 4000 جنيه ، و 5 محاسبين ، و 131 فرد أمن ، و15 مدير قطاع نظافة ، و 15 مدير قطاع مكافحة بشرط الخبرة في المجال .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في 2 مهندس مدنى براتب 4500 جنيه ، و 2 مهندس ميكابوديتك ، و 3 محاسبين ، و 7 فنى لحام جلود ، و 25 عامل خياطة ، و 25 عمال انتاج ، و 10 عمال تعبئة - كى ملابس ، و 4 عمال عاديين من ذوى الهمم 5 % ، و3 عمال نظافة ، وسائق رخصة ثانية .

كما تم توفير فرص عمل بالسويس ، تمثلت في 5 فنى انتاج براتب 3000 جنيه ، و 10 عمال عاديين براتب 3000 جنيه .

وفي الدقهلية يوجد 27 منسق ميداني ، و 2 أمين مخزن ، و 2 أخصائي ، و 10 عمال تحميل ، و محاسب ، و 23 عمال نظافة ، وفرد أمن ، ومندوب مبيعات .

كما تم توفير فرص عمل بأسيوط شملت : 5 مدرسات لغة عربية ورياضيات ، و 10 أخصائي إئتمان ، و 32 أخصائي تمويل ، و محفظة قرآن ، و 2 مسئول مبيعات ، و عاملة عادية ، وبائعة ، و عاملة لمعمل تحاليل طبية ، وعامل لمحل صيانة أجهزة ، وعامل لمحل خردوات ، وعامل لمحل ساعات .

وفي دمياط والبحيرة يوجد فرص عمل لـ 150 مسئول إئتمان ، و50 مراجع ميداني ، و 10 عمال إنتاج .

وهناك عدد من الوظائف في المنوفية تضمنت : 3 طبيب ، و 2 ممرضة ، و محاسب ، ومدخل بيانات ، و 5 أخصائي مشتريات ، و 2 أخصائي رقابة ، و 5 أخصائي أبحاث وتطوير ، و 3 فنى صيانة ، و 5 سائقين ، و 6 عمال إنتاج ، و 5 عمل تعبئة وتغليف ، و 5 عامل تغليف ملابس ، و 201 فرد أمن براتب 3500 جنيه.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية مجموعة من فرص العمل شملت : 27 عمال خياطة ، و10 عمال اوفر ، و 10 عمال أرضية ، و8 عمال تعبئة ، و 50 خدمة عملاء براتب 4000 جنيه ، و محاسب ، وأمين مخزن ، و 4 عمال تعبئة .

وفي المنيا يوجد 222 فرصة عمل متاحة ، منها : مسئول تسويق ، و 2 مهندس زراعي ، و مهندس كهرباء ، و 100 عامل خياطة ، و 50 عامل تعبئة وتغليف ، و 7 مشرف عمال ، ومراقب جودة ، و امين مخزن ، وموظف تسليم ، و29 منسق ميداني ، و 10 عمال طلمبة ، و 3 سفرجي ، و 5 عمال نظافة ، و 5 حداد ، و 2 ميكانيكي .

ووفرت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية فرص عمل شملت : عامل مناولة ، وعامل خدمات ، و 3 عمال إنتاج ملابس ، و مراقب جودة ، و 3 عمال إنتاج وكي ملابس وتعبئة وتغليف .

أما قنا فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : 19 مندوب مبيعات ، و 18 تمريض ، و 41 مسئول تمويل ، و4 مسئول ائتمان ، و 20 مندوب توزيع ، و 30 مدرس لغة انجليزية ولغة عربية ورياضيات وعلوم ، ومعلم تربية موسيقية ، و معلم حاسب آلي ، و 2 كاشير ، و 2 كابتن صالة ، و 5 ويتر ، و 11 عامل نظافة ، و 20 خدمة عملاء ، و 10 عمال توصيل طلبات ، و 2 فنى صيانة ، و 6 فرد امن ، و سائق رخصة مهنية .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :