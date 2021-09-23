تلقي الجرعة الأولى من التطعيم ضد كورونا للعاملين بالقوى العاملة بالغربية

بدأت مديرية القوى العاملة بالغربية بتلقي العاملين للجرعة الأولى من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي استمرت يوما واحداً بمقر المديرية بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة العاملين.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشاره.

وأكد وزير القوي العاملة اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بالدولة في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم، مصدرا توجيهاته لمديري مديريات القوي العاملة علي مستوى الجمهورية بحصول جميع العاملين على الجرعة الأولى من اللقاح بمقر المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

ومن جانبه قال ياسر عيد وكيل المديرية : إن 140 من العاملين بالمديرية تلقوا اللقاح، وتم الاتفاق على تنفيذ قافلة أخرى لتطعيم باقي العاملين ، مشيدا بالتعاون بين المديرية ومديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية لإنجاز هذا العمل، موجها الشكر للجنة القائمة على تقديم لقاح التطعيم للعاملين، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن دورهم في نشر الوعي بين المواطنين.