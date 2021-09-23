القوى العاملة: صرف مليار و 424 ملايين جنيه إعانات طوارئ لـ 416...

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و٤٢٤ مليون جنيه استفاد منها 416 ألفاً و ٦٦٦ عاملا يعملون ٣٨٢٤ منشأة، وذلك حتى نهاية يونيو 2021.

وقال الوزير : إن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة وافق علي البدء في تنفيذ ضوابط صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة من اعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي ، والتى سبق الصرف لها فى الدفعات السابقة ، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للعاملين بالقطاع السياحي من خلال الصندوق ، منوهاً إلى أن القطاع السياحي بدأ بالتعافي تدريجياً بفضل الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بالدولة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

من جانبه تقدم ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعضو مجلس إدارة الصندوق بالشكر والتقدير للقائمين على الصندوق للدور الحيوي الذي لعبه في صرف إعانات الطوارئ للعاملين خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.