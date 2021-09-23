وزيرة الصحة تبشر المصريين.. اللقاح المصري يسمح بالسفر إلى 12 دولة أوروبية

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن لقاح كورونا المصرى تم اعتمادة للسفر في 12 دولة أوروبية، مشيرة الي أنه سيتم التشاور حول توفير لقاح كورونا الالماني الخاص بشركة فايزر بايوتك لتوفيره في مصر .

وقالت وزيرة الصحة أن ذروة الموجة الرابعة ستكون خلال من 3 الي 4 اسابيع مقبلة وتابعت: وفيات الموجة الرابعة هي اقل وفيات بالنسبة للموجات السابقة وأضافت : الوفيات تراجعت بسبب التوسع في التلقيح ونامل ان يكون هناك مناعة مجتمعية بعد تطعيم جميع المواطنين .

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من انتاج شركة " أسترازينيكا"، مقدمة من الحكومة الألمانية، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

يذكر أن شحنات اللقاح تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 830 مركزاً موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

ويشار إلي أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات الدولية لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدس للجائحة،وناشدت الوزارة المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاحات فيروس كورونا.