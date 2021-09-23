بعد تداول الصورة.. الأمن يضبط سائق وراء طمس لوحات السيارة للهروب من المخالفات

توصلت الأجهزة الأمنية لقائد سيارة قام بطمس لوحاتها للهروب من المخالفات وذلك عقب تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لصورة فوتوغرافية للإبلاغ عن طمس لوحات إحدى السيارات تجنباً للمخالفات المرورية. بالفحص أمكن تحديد مالك السيارة وتبين تأجيرها لأحد الأشخاص (صاحب صالة ألعاب رياضية) والذى قام بتأجيرها لشخص آخر ( سائق) ، وأمكن ضبط الأخير والسيارة المشار إليها، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا متنوعة ومحكوم عليه غيابياً فيها بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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