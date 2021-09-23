/651584/2000-سيارة-مرسيدس-وزيرة-الصحة-تعلن-عن-صفقة-هامة-مع-المانيا-لدعم-القطاع-الطبي-صور

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن صفقة هامة مع الدولة الألمانية لدعم القطاع الصجي، معلنة انها ستقوم بزيارة ألمانيا الشهر الجارى لعقد مجموعة من اللقاءات مع شركة مرسيدس لشراء 2000 سيارة اسعاف مجهزة بالتقنيات الطبية ألمانية المنشأ ضمن مشروع حياة كريمة.

دوت الخليج جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لبحث مستجدات كورونا والتعاون بين مصر وألمانيا، مؤكدة انها سوف يكون هناك زيارة أيضأ لشركة سيمنس ولقاء مع رئيس الشركة للتباحث حول خطة مصر لمنشآت حياة كريمة ومشروعات التأمين الصحى الشامل. ونوهت زايد إلى شراء 1000سيارة للقوافل الطبية المتحركة ضمن مبادرة حياة كريمة بأعلى التقنيات المجهزة الطبية . هذا ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الشكر للحكومة الألمانية توفير المزيد من اللقاحات لحماية الشعب المصري، مرحبة بها في مقر وزارة الصحة المصرية.

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