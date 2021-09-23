تجديد حبس حسن راتب 45 يومًا في قضية الآثار الكبرى

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس رجل الأعمال حسن راتب، 45 يومًا في اتهامه بتمويل تشكيل عصابي يتزعمه نائب الجن والعفاريت علاء حسانين، لتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ الآثار الكبرى.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن حسن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.
كشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين بقيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.
القبض على رجل الأعمال حسن راتب
في 28 يونيو الماضي، نجحت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب؛ لاتهامه بـ تمويل البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين بقضية الآثار الكبرى، وفق مصادر أمنية.
النيابة العامة
قالت النيابة العامة إن رجل الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه ممولًا بملايين الجنيهات؛ لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.
حسن راتب متهم في القضية التي تضم البرلماني السابق علاء حسانين، وشقيقه عزالدين، و16 آخرين ضبطوا وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.
وأتضح في التحقيقات مقاضاة علاء حسانين لـ حسن راتب بشيكات بنكية، ووجود خلافات مالية بينهما جراء تمويل رجل الأعمال حسن راتب للبرلماني السابق علاء حسانين وعصابته للتنقيب عن الآثار.
حضر رجل الأعمال حسن راتب إلى محكمة جنوب القاهرة، مرتديًا جلبابًا أبيض وممسكا سبحة، وذلك على خلفية تورطه في قضية النائب البرلماني السابق علاء حسانين في التنقيب عن الآثار.
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