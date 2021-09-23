تجديد حبس حسن راتب 45 يومًا في قضية الآثار الكبرى

/651591/تجديد-حبس-حسن-راتب-45-يوما-في-قضية-الآثار-الكبرى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس رجل الأعمال حسن راتب، 45 يومًا في اتهامه بتمويل تشكيل عصابي يتزعمه نائب الجن والعفاريت علاء حسانين، لتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ الآثار الكبرى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن حسن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.

كشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين بقيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

القبض على رجل الأعمال حسن راتب

في 28 يونيو الماضي، نجحت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب؛ لاتهامه بـ تمويل البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين بقضية الآثار الكبرى، وفق مصادر أمنية.

النيابة العامة

قالت النيابة العامة إن رجل الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه ممولًا بملايين الجنيهات؛ لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.

حسن راتب متهم في القضية التي تضم البرلماني السابق علاء حسانين، وشقيقه عزالدين، و16 آخرين ضبطوا وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.

وأتضح في التحقيقات مقاضاة علاء حسانين لـ حسن راتب بشيكات بنكية، ووجود خلافات مالية بينهما جراء تمويل رجل الأعمال حسن راتب للبرلماني السابق علاء حسانين وعصابته للتنقيب عن الآثار.

حضر رجل الأعمال حسن راتب إلى محكمة جنوب القاهرة، مرتديًا جلبابًا أبيض وممسكا سبحة، وذلك على خلفية تورطه في قضية النائب البرلماني السابق علاء حسانين في التنقيب عن الآثار.