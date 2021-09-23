رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.. تفاصيل

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رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق ، أو موقع التنسيق الإلكتروني، هو الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، حيث يسعى الكثير من الطلاب معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع.

دوت الخليج

رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

طلاب المرحلة الثالثة يسعون إلى الحصول على تنسيق المرحلة الثالثة وذلك من خلال الدخول لبوابة الحكومة المصرية للتسيق، حيث أنه قد سبق أن أعلن وزير التعليم العالى عن ظهورها، وأكدت الوزارة فى منشور لها أن التنسيق متاح الآن.

كيفية الدخول إلى رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

كانت الوزارة قد أكدت فى وقت لاحق أن نتائج نتسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة سوف تظهر عقب غلق باب الاغتراب والذى يتيح للطلاب الانتقال من كلية لأخرى.

هذا وأكد وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات ستكون فوق الحد الأدنى المحدد 50%، أى يكون الطالب متخطيًا تلك النسبة أو حصل عليها بالفعل.

وفقًا لما أشارت إليه وزارة التعليم العالى فإن هناك عددًا من الكليات والمعاهد المتاحة فى الوقت الحالي والتى يمكن للطلاب الانضمام إليها مثل كليات الزراعة، والتربية شعبة طفولة، وكلية الآداب انتساب، وكلية السياحة والفنادق، وأيضًا كلية التربية الرياضية والموسيقى.

رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.. الأكثر بحثًا

يمكن الدخول إلى رابط بوابة الحكومة المصرية، من خلال الولوج إلى محرك البحث جوجل، حيث تتيح الوزارة لكل الراغبين فى التطلع للنتيجة والساعى إلى تسجيل رغبته فى الكلية التى يسعى الالتحاق بها.

اقرأ أيضًا: حسانين توفيق: انتباه الحكومة لمستقبل سوق العمل التكنولوجى والذكاء الإصطناعى خطوة إيجابية لخفض البطالة هناك العديد من الكليات المتاحة فى الوقت الحالي والتى يمكن لطلاب المرحلة الثالثة الالتحاق بها، مثل كليات الزراعة والسياحة والفنادق وغيرها من الكليات.