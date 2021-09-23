«كل عام وانتم بألف خير»..نسرين طافش تهنئ السعوديين باليوم الوطني السعودي

/651594/كل-عام-وانتم-بألف-خيرنسرين-طافش-تهنئ-السعوديين-باليوم-الوطني-السعودي

يحل اليوم احتفال خاص بالسعودين في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي يأتي في 23 سبتمبر من كل عام احتفالاً بتأسيس المملكة تتذكر فيه السعودية تاريخ النضال ومعاني الانتماء للوطن الذي يجمع أبناء المملكة.

دوت الخليج يرصد رسالة نسرين طافش للمملكة العربية السعودية في اليوم الوطني

نسرين طافش تهنئ الشعب السعودي

وحرصت الفنانة نسرين طافش على تهنئاة الشعب السعةدي بهذا المناسبة، فنشرت صورة لها بالعبائة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها، قائلة: “كل عام و المملكة العربية السعودية بألف خير بمناسبة اليوم الوطني السعودي”.

نسرين طافش تتألق بالعبائة

الجدير بالذكر أنه رافقت نسرين طافش تهنأتها بالشعب السعودي مجموعة صور ظهرت بها بعبائة خضراء اللون مطرزة باللون الذهبي وتناسب مع انسياب شعرها ولونه، كما اعتمدت على وضع بعض لمسات المكياج الخفيفة.

نسرين طافش تستعد لطرح أزمة قلبية

يستعد كلا من الفنانة نسرين طافش والفنان خالد سليم للتعاون لأول مرة في عمل سينمائي جديد بعنوان «أزمة قلبية» اذ بدأو في تصوير أولى مشاهد العمل بداية من اليوم الأحد الموافق 15 من شهر أغسطس، ترقبا لطرحه خلال موسم الأقلام الشتوية.

وأحتفلت الفنانة نسيرين طافش عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بالبدء بتصوير فيلم «أزمة قلبية»، فكتبت: “"مساء الفل من القاهرة ام الدنيا .. بدأنا اليوم بعون الله، تصوير فيلم (في القلب) مع النجم الراقي خالد سليم و المخرج المبدع مرقس عادل انتاج شركة ريماس للانتاج الفني للدكتور اسحاق ابراهيم، سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ و د.عادل مرسي".

أبطال فيلم أزمة قلبية

وكشفت نسرين طافش عن أبطال العمل قائلة: “ و نخبة من نجوم الفن الفنانتان القديرتان سوسن بدر و هالة فاخر و النجوم منة فضالي اوستين إسحاق، انجي كيوان، طوني ماهر .. القصة جديد و مختلفة و جميلة جدا يا رب تعجبكم و تدخل قلوبكم زي ما دخلت قلبي و الله ولي التوفيق"