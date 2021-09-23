/651595/أحمد-عيد-عبدالملك-يثير-الجدل-بشأن-مدرب-المنتخب-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب احمد عبد المالك عبر حسابة السخصي”تويتر”:”مع كامل الاحترام ل ك ضياء بس اي حد فينا كان عمل او قال حاجة مماثلة كان الاعلام و الدنيا اتقلبت عليه ك اسامة نبيه في المنتخب مع انه كان ليه كل الحق الاعلاميين كانو بيعملو عليه حلقات يومية غير الهجوم الجماهيري فا اي حد طالع يدافع و يقول هزار يبقي بيضلل و مش حقاني او مش طايق شيكا”.

إنتشر فيديو مسرب خلال الساعات الأخيرة، لضياء السيد، مدرب منتخب مصر، قبل تصوير أحد المقابلات التليفزيونية.

جاء في الفيديو المسرب في بدايتة، حديثة عن شيكابالا لاعب الزمالك، ورد على سؤال أحد الحاضرين، بضرورة تواجد شيكابالا مع منتخب مصر، بعد الفوز بالدوري، ليرد المدرب بأن كابتن الزمالك لن يتواجد مع منتخب مصر.

ورداً على سؤال القاضية ممكن الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك في النهائي الأفريقي، رد بأن القاضية لبست، وسط وصلة من الهزار بين الحضور.

وأخيرا وصل فويس واتساب لمدرب منتخب مصر من عصام الحضري، مدرب حراس المنتخب، ليرد عليه قائلا "يخربيتك ياحضري".

حديث المدرب عن شيكابالا يجعل جماهير الزمالك تغضب وترى أن هناك مجاملات من الممكم أن تحدث في اختيارات اللاعبين، وهو ما ظهر على منصات التواصل الإجتماعي، فور تسريب الفيديو.

وفي حال تم تداول الفيديو بشكل كبير، من الممكن أن يضطر مسئولي اتحاد الكرة المصري بتوجيه الشكر لضياء السيد، والإستعانة بمدرب آخر يتواجد خلال الفترة القادمة.