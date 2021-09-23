/651597/كاميرات-المراقبة-توثق-جريمة-اختطاف-طفل-الهرم-والشرطة-تحرره-وتضبط--المتهمين-فيديو

على طريقة طفل المحلة خلال الأيام الماضية، اختطف مسجلين طفلا في الهرم داخل «توك توك»، ورصدت كاميرات المراقبة الواقعة، ونجح رجال الداخلية في تحرير الطفل في فترة زمنية وجيزة، وتم القبض على المجرمين، مما كان له اثر طيب في نفوس المواطنين الذين قدموا الشكر للداخلية على سرعة التحرك وتحرير المختطف وضبط المتهمين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تحرير طفل الهرم

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لغز واقعة اختطاف طفل بالجيزة، والقبض على مرتكبى الواقعة، حيث إن بداية الواقعة كانت ما تبلغ لرئيس مباحث قسم شرطة الهرم المقدم أحمد عصام، من (أحد الأشخاص – زوجته، مقيمان بدائرة القسم) بتوجه (نجلهما يبلغ من العمر الـ8 سنوات) لشراء بعض المستلزمات من المنطقة سكنهما إلا أنه لم يعد، وعقب ذلك تلقى والده اتصال هاتفى من مجهول من رقم «مُحدد» قام بمساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح نجله.

تشكيل فريق بحث جنائى

و على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص - وجميعهم مقيمين بدائرة القسم)، ونتيجة لتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح الطفل المختطف بالقرب من محل إقامته.

الأمن العام

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق، اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام دراجة نارية «توك توك» ملك وقيادة أحدهم وبتحريض من أحد المتهمين لعلمه أن والد الطفل وجدته ميسورى الحال، وتم بإرشادهم ضبط «التوك توك» المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.