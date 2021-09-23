خاص.. لجنة التخطيط بالأهلي توصي بتواجد رضا شحاتة بدلاً من سامي قمصان بالجهاز الفني

/651599/خاص-لجنة-التخطيط-بالأهلي-توصي-بتواجد-رضا-شحاتة-بدلا-من-سامي-قمصان-بالجهاز-الفني

تسعى إدارة الأهلي التغيير في الإدارة الفنية بالفريق، وذلك بعد خسارة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج، أن لجنة التخطيط بالأهلي أوصت برحيل سامي قمصان عن الفريق وأستقدام رضا شحاتة في منصف المدرب العام في الأهلي.

وترغب لجنة التخطيط في الأهلي بمعالجة القصور المتواجدة في الإدارة الفنية، خاصة بعد رحيل كيفين جونسون مساعد بيتسو موسيماني في الموسم الماضي.

ويرتبط رضا شحاتة بعقد مع فريق الجونة حاليا، ومن المؤكد ستتم الموافقة بالإنضمام لجهاز بيتسو موسيماني والاستفادة من خبرات المدرب الجنوب أفريقي.

فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر .

مهاجم سموحة للأهلي

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وتلقي النادي الأهلي خسارة أمام نظيرة نادي طلائع الجيش في يطولة السوبر المحلي، وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الجزاء الترجيحية.

بدأ فريق طلائع الجيش بالتسديد عن طريق اللاعب محمد الصباحي وسدد الكرة في شباك محمد الشناوي بنجاح.

ثم ذهب علي معلول لاعب الأهلي لتسديد أول ركلة ليسددها على يمين محمد بسام بطريقة جيدة.

سدد فريق طلائع الجيش الركلة الثانية عن طريق محمد علي الجويني وسددها على يسار محمد الشناوي بكل نجاح.

دخل بدر بانون القادم من مقاعد البدلاء ليسدد الركلة الثانية ويفشل في تسديدها داخل الشباك.

ثم جاء دور عمرو السيسي ليسجل الركلة الثالثة في شباك محمد الشناوي بطريقة جيدة للغاية، ويتقدم الجيش بهدفين مقابل هدف.

ودخل عمرو السولية لتسديد الركلة الثالثة للأهلي ويسددها في منتصف المرمى ليتعادل للأهلي بهدفين لكل فريق.