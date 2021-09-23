رابط تنسيق الدبلومات الفنية ، نرصد فى التقرير التالى كافة التفاصيل المتعلق بتنسيق الدبلومات الفنية، والتى يسعى الطلاب إلى معرفتها لتقديم أوراق الالتحاق بإحدى الجامعات أو المعاهد المختلفة.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية

تكون درجات التنسيق المحددة من قبل وزارة التعليم العالى مقترنة بالنسب التى حصل عليها الطلاب عند النجاح، حيث أنه متاح الآن الانضمام إلى عدد من الكليات.

للحصول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية

وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار أكد فى حديث له أن هناك عددًا من الكليات والمعاهد متاحة للطلاب ويمثل ذلك نسبة قدرها 10 %، ومن ضمن تلك الكليات الهندسة بجميع تخصصاتها، وما على الطالب إلا أن يتقدم بأوراق الالتحاق.

للطلاب الراغبين فى الحصول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية، يلزم معرفة أمر هام وهو أن الكليات الى تعد على قائمة التنسيق والتى تتيح الانضمام إليها، قد يُقدم الطالب على الخضوع لاختبارات مبدئية.

متاح الآن.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية

الطالب الساعى الحصول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية، يمكنه كتابة ذلك على محرك البحث جوجل ومن ثم ستظهر له، وأيضًا متاحة على الموقع الرسمي للوزارة.

سيجد الطالب الراغب فى الحصول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية، أيقونات متعددة منها تقديم الرغبة فى التقديم لكليات متعددة ويمكنه من خلال تسجيل الدخول من خلال الاسم والكود ورقم الجلوس من الحصول على النتائج. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالى قد أكدت فى وقت قريب أنه تم بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للالتحاق بالجامعات والذى يبدأ من 23 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر.

وأشارت الوزارة خلال بيان لها أن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة بمجموع أقل من65% يمكن تقديم أوراقهم مباشرة إلى المعاهد المختلفة وخاصة معاهد الخدمة الاجتماعية.

اطلع على رابط تنسيق الدبلومات الفنية

كما أكدت وزارة التعليم العالى أن طريقة التسجيل فى تنسيق الدبلومات الفنية 2021 سيكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

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ويتيح دوت الخليج فى التقرير التالى تسهيلًا على الطلاب الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، حيث يمكنك الضغط على الرابط التالى:- http://www.tansik.egypt.gov.eg/.